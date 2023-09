WhatsApp : de nouvelles fonctionnalités

WhatsApp se dote d’une fonctionnalité permettant d’échanger des photos en haute définition. À travers cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp continue d’œuvrer à l’amélioration de l’expérience de ses utilisateurs. Ces derniers peuvent maintenant envoyer des images de meilleure qualité et en plus haute résolution à partir d’Android, d’iOS ou du web », informe un communiqué.

Lequel précise : « Dans le cadre du développement constant de la qualité de ses services, Meta a annoncé qu’il était désormais possible d’envoyer des photos en qualité HD sur son application WhatsApp. En effet, les utilisateurs de la plateforme de messagerie peuvent à présent vivre pleinement les moments importants de leurs quotidiens et se sentir proches, même lorsqu’ils sont éloignés les uns des autres. Ce, grâce à une meilleure résolution des photos échangées, souligne le communiqué.

Le document explique : « Lors du partage d’images, les photos HD subissent une légère compression pour que l’envoi et la réception restent rapides et fiables. WhatsApp utilise une technologie JPEG progressive qui offre plusieurs niveaux de qualité en un seul et même téléchargement. En d’autres termes, cela signifie que si le destinataire dispose d’une connexion internet lente, il pourra toujours télécharger la version en définition standard de la photo envoyée. »

Avant d’ajouter : « Dans le cas où un utilisateur disposerait d’une faible bande passante et tenterait d’envoyer des photos en haute définition, l’application le préviendra que cela prendra plus de temps. Les destinataires se trouvant dans une zone à faible vitesse d’internet peuvent quant à eux choisir de passer à la HD au cas par cas. »

Aussi, « pour envoyer des photos en HD dans une discussion, il suffit à l’utilisateur de se rendre dans une discussion et de choisir l’image qu’il souhaite envoyer. Une fois sélectionnée, une nouvelle icône HD apparaîtra en haut de l’écran, à côté des icônes d’édition. L’utilisateur pourra ainsi appuyer sur l’option HD et choisir la qualité qu’il désire entre qualité standard et qualité HD, puis appuyer sur Terminé. Une fois la photo envoyée, une étiquette HD apparaîtra sur l’aperçu dans la discussion. Comme pour tous les messages personnels, médias et appels, les photos HD sont elles aussi protégées par un cryptage de bout en bout. L’usage des plateformes de Meta reste donc rapide et fiable. »

Par ailleurs, la possibilité d’envoyer des vidéos en haute définition sera bientôt aussi disponible sur WhatsApp, souligne le texte.