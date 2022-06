« XËYU NDAW ÑI» : Dakar démarre ses 72h à la Médina

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes (XËYU NDAW ÑI), le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion a ouvert, hier jeudi, les 72h du pôle emploi, entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes (PEEJF) du département de Dakar.

Les 72h du pôle emploi du département de Dakar ont été démarrées, hier jeudi. La commune de Médina était à l’honneur. L’ouverture a été présidée par le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, qui estime que l’Etat du Sénégal est en train de faire de gros pas, par rapport à la lancinante question de l’emploi chez les jeunes. Selon lui, l’initiative « Xëyu ndaw ñi » est bien accompagnée. « Nous avons fait le département de Pikine, de Keur Massar, et aujourd’hui, nous sommes au niveau du département de Dakar. Je suis satisfait de ce que j’ai vu en termes de mobilisation de jeunes, des femmes », a rappelé le ministre.

Ces 72h ne sont que des moments de communication. Les jeunes et les femmes peuvent s’inscrire, durant 48h et le préfet va convoquer le comité départemental de validation des demandes en termes de formation, de financement, d’accompagnement non financés. Mais aussi en termes de contrat de travail à durée déterminée de 2 ans. « Samedi prochain, nous allons procéder à la remise effective de ces bons de formation, de financement, de contrat de travail aux jeunes et femmes qui seront retenus », a fait savoir Dame Diop. Selon lui, l’objectif est de pousser les jeunes à fréquenter le pôle emploi, rencontrer toutes les structures qui s’activent dans la formation, le financement et l’accompagnement. La mission assignée auxdites structures, au bout des 72h, est que les jeunes puissent avoir obligatoirement une réponse à leurs requêtes. « À Pikine, nous avons eu pas moins de 2900 jeunes enrôlés.

A Keur Massar, nous étions à plus de 4000 jeunes. Nous espérons que nous allons faire plus à Dakar contenu de la démographie et de la massive des entreprises qui sont là. Ces dernières vont faire des entretiens avec les jeunes en vue de les enrôler dans des contrats de travail à durée déterminée à partir de la convention nationale Etat-employeur »

Il faut signaler la présence de la DER, de l’ANPEJ, du PF2E, du 3FPT, de l’ONFP, entre autres structures, pour montrer, à suffisance, l’utilité du pôle-emploi entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes.

DJANGA DIA