Y en a marre manifeste devant l’Assemblée

Thierno Amadou Diallo, l’ami qui a filmé Kilifeu, a bénéficié hier d’une liberté provisoire. Thier est sous contrôle judiciaire. Alors que le rappeur de Keur Gui est, lui, toujours maintenu en prison, Y en a marre la détention de Kilifeu de « prise d’otage». Aliou Sané et Cie prévoient une grande manifestation ce vendredi 10 Décembre, pour dénoncer ce qu’il appelle une «justice à vitesses». Kilifeu est poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif, tentative de trafic de migrants… Les délits de tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux ont été retenus contre Simon. Thier est poursuivi pour complicité de corruption, complicité de tentative de faux, usage de faux document administratif et complicité trafic de migrants.

Articles similaires