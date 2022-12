Yeumbeul: Le projet de construction du stade entrave la population

Parler sur quelques choses que vous ne maîtrisez pas vous pousse à créer ou à formuler des arguments dépourvus de sens et de sérénité et suis désolé c’est ce qui vous arrive malheureusement. N’instaurons pas l’ignorance et l’orgueil entre nous si vous avez besoin des informations venez là où vous devez venir s’enquérir de la situation car c’est votre droit vous avez le droit de participer ou d’ interpeller les autorités dans les politiques publiques qu’ils font dans le but de satisfaire leur population. Pour ce qui nous est de droit, les droits de l’homme nous a réservé une instruction.

Article 21 à dit : Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays » . c’est clair et nette . ET si vous en voulez d’autres vous pouvez les avoir pour ceux-là qui se réclament juristes.

En effet, vouloir dénigrer ou chercher à critiquer une personne vous mène parfois à plonger dans la mystification et le mensonge qui sont les armes des faibles et les prébendiers .

Ce qui gêne les jeunes de « Benno Bokk Bakar’ , c’est le fait que l’honorable député Bara gaye franchi les échelons. Mais Un dicton disait que » si Dieu te donne la victoire personne ne pourra te vaincre » véritablement c’est ce qui est arrivé à l’honorable, acceptez la volonté divine tout en sachant que l’homme propose Dieu dispose Satan s’interpose et les ennemis s’opposent.

Cette opposition n’est pas celle répressive ou délogieuse mais une opposition démocratique et intellectuelle car c’est au delà de l’humanité.

ET depuis on a pas voulu dénoncer les actes odieux et répugnants que vous avez fait pour entraver la construction de ce Stade , vous réclamez de créativité et de compétence alors que vous êtes à l’épreuve de la mise à pied ou de l’arrêt des travaux. Combien de fois la mairie a été interpellée par des personnes qui habitent à l’alentour de ce Stade disant qu’il y’a des gens venus de partout saboter et saccager les zincs qui servaient de clôture et de sécurité aux travailleurs. Pensez-vous que nous ne connaissons pas ces gens ? . attention danio xam bathia.