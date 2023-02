Yoro Ndiaye : « Je ne vois pas un 3e mandat… »

Le chanteur Yoro Ndiaye a été accroché vendredi dans Keur Gui, sur la rfm, entre autres, au sujet du troisième mandat, des tensions politiques au pays de Macky Sall…

« Vous dites troisième mandat ? Je ne vois pas un troisième mandat, j’attends de voir… Tout ce que je sais est que le Président Macky avait affirmé en 2019, qu’il était à son deuxième et dernier mandats.

La natif de Mbacké de demander au chef de l’Etat, élu et réélu démocratiquement, mis dans de bonnes conditions, à davantage de magnanimité.

« Il a réalisé beaucoup de choses, mais l’Etat, une gestion collégiale, est une continuité. Ceux qui ont fauté dans ses rangs, cela fait partie de son bilan, soient sanctionnés ».

Aussi espère t-il pour Ousmane Sonko qu’il mesure ses responsabilités vivifiant le legs des anciens.

Quid de la contribution de ce porteur de voix dans l’accomplissement de la paix ? Yoro Ndiaye dit « s’inquiéter du silence des artistes », alors que le Sénégal est en ébullition.

« Nous sommes souvent indexés à cause de notre passivité. Et ces critiques à la longue risquent d’être avérées. C’est vrai, en tant qu’artistes, on a des sympathisants de tous bords, mais l’essentiel, c’est de dire la vérité, avec son ultime conviction ».

En dernière analyse, « le Président Macky Sall a été élu pour diriger le Sénégal, c’est à lui de faire régner la paix, l’indépendance de la justice, car il y a il y a un regard inquisiteur sur la justice ».