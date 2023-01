Youssou Ndour dans le top des « 200 meilleurs chanteurs » : un classement polémique

Le magazine américain a publié sa liste des meilleurs chanteurs de l’histoire… et laissé de nombreux internautes perplexes.

Youssou Ndour à la 69e place, Michael Jackson absent du Top 50, Taylor Swift mieux classée que Christina Aguilera et Barbra Streisand, Céline Dion tout bonnement oubliée… pour de nombreuses raisons, le classement des « 200 meilleurs chanteurs de tous les temps » publié dimanche par Rolling Stone laisse les internautes perplexes. Et ces derniers ne se sont pas privés de le faire savoir, à grand renfort de tweets indignés.

« Il ont relégué LE Michael Jackson à la 86e place?! Et Céline Dion n’apparaît pas DU TOUT?! » a demandé l’actrice Yvette Nicole Brown, star de la série ‘Community’, sur Twitter. « Franchement, Rolling Stone. »

Si le Top 10 semble satisfaire les lecteurs (on y trouve Otis Redding, Beyoncé, Ray Charles, Mariah Carey, Whitney Houston et, en première place, Aretha Franklin), la quasi-totalité du reste du classement les a plongés dans une incompréhension agacée. Le site australien New note ainsi que Judy Garland, Madonna et Cher, tout comme Céline Dion, n’y figurent pas. En rappelant que la diva québécoise de 54 ans a vendu 250 millions d’albums et que ses deux résidences à Las Vegas on généré 681 millions de dollars.

« Un mec de BTS mais pas Céline Dion »

C’est l’absence de la chanteuse canadienne qui suscite le plus d’indignation. « Un crime contre l’humanité », « Il y a Rosalía et un mec de BTS mais pas Céline Dion », « Sa seule absence suffit à décrédibiliser TOUT votre classement », peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux.

Ces absences, pourtant, trouvent sans doute leur explication dans les critères de sélection de Rolling Stone. Le magazine américain, qui indique que le classement a été réalisé par la rédaction et leurs principaux contributeurs, avait sans doute anticipé les critiques et expliquait en préambule:

« Avant de parcourir ce classement (et de le commenter), gardez en tête qu’il s’agit de la liste des plus grands chanteurs, pas celle des plus grandes voix. Le talent est impressionnant, mais le génie est transcendant. »

« Dans la majorité des cas, ce qui nous a importé était l’originalité, l’influence, la profondeur du catalogue de l’artiste, et l’étendue de son héritage musical », ajoute la publication. L’Hexagone n’y est représenté qu’une seule fois, grâce à Françoise Hardy qui décroche la 162e place