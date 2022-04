Commissariat Mbao : L’un des fugitifs arrêté

Les deux frères avaient été arrêtés et placés en garde à vue pour trafic de chanvre indien et coups et blessures volontaires. Prétextant aller aux toilettes, ils avaient réussi à s’enfuir. Souleymane D., l’aîné, est toujours dans la nature.

Cette double évasion avait créé un malaise au sein du commissariat de Zac Mbao. La nouvelle arrestation d’Aliou D. devrait permettre d’en savoir plus sur le mode opératoire des mis en cause et s’ils ont bénéficié de complicités.