102 morts à Touba

La pandémie de covid-19 fait des ravages à Touba. En effet, sur les 787 décès liés à la pandémie du coronavirus, plus d’une centaine sont enregistrés dans le district sanitaire de Touba. La capitale du mouridisme a enregistré depuis le début de la pandémie 1.298 cas positifs dont 102 décès et 780 guéris. Pour la journée d’hier, le district a enregistré 06 nouveaux dont 02 cas contacts et 04 issus de la transmission communautaires. Actuellement, 13 patients sont hospitalisés dont 04 dans un état graves. Deux décès sont enregistrés et 05 malades sont déclarés guéris.