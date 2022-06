11 membres de la «Force spéciale» déposés à Rebeuss

Le juge du deuxième cabinet a suivi le réquisitoire du procureur de la République. Il a placé sous mandat de dépôt hier, mercredi, dix des onze membres de la «Force spéciale». Ces derniers sont accusés d’avoir voulu semer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin.

Le onzième membre de la bande, François Mancabou, est en soin à l’hôpital. Il est le seul élément de la «Force spéciale» à n’avoir pas été présenté au procureur de la République.