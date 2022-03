142e édition de l’Appel : Les Layènes, à la source intarissable du Mahdi

Ils seront des centaines voire des milliers de fidèles à arpenter les ruelles de Cambérène pour répondre à l’Appel de Seydina Limamoulaye « Al Mahdi. » Les Layènes vont communier avec le Guide et répondre tel que prodigué par le « Adjiboo.», Cambérène, Ngor et Yoff seront à l’honneur avec des séries de conférences.

Cambérène va refuser du monde paré de ses plus beaux atours. Pour la commémoration du 142ième appel de Seydina Limamoulaye « Al Mahdi », les fidèles vont se ressourcer à la source nourricière du Saint Coran et de la Sunna. Le porte-parole de la famille Laye, Mamadou Lamine Laye, avait d’emblée invité les jeunes à se pencher sur les enseignements du Saint-homme et à cultiver la paix. « Le rôle de l’éducation dans la lutte contre l’extrémisme » sera le thème de cette édition.

Cambérène sera le point de départ de la cérémonie officielle. Des fidèles feront le déplacement aujourd’hui vers le Mausolée de Seydina Issa Laye.

La grotte de Ngor : cette autre étape de l’appel

Depuis la 102ième édition de l’Appel, les fidèles se retrouvent à la grotte de Ngor dans l’après-midi afin de rendre hommage à Seydina Issa Rouhou Lahi. Au menu, des zikr. Selon des membres du comité scientifique, « ce lieu mythique se trouve près du phare des Mamelles dans une zone appelée « Almadies ». ‘Avant qu’il ne lance son appel, sa lumière a séjourné en ce lieu pendant 1000 ans. Chaque nuit, cette lumière parcourait le monde pour voir sur quelle terre et dans quel peuple elle devait descendre pour lancer l’appel du Mahdi. » A les en croire, Almadies fait référence à l’appel du Mahdi, « Al Mahdi ». « Un miracle s’est produit sur ces lieux. L’eau de la mer y a été à plusieurs reprises dépourvue de sel. Ça a été le cas lors de la mémorable pénurie d’eau qui avait frappé la capitale sénégalaise en 2013. L’eau de la mer y était devenue douce. Et les fidèles en avaient profité pour se ravitailler », disent les membres du comité d’organisation.

La particularité de la 142ième édition

Cette édition sera particulière. En effet, il s’agit de la première célébration de l’Appel sous le magistère de Mamadou Makhtar Laye, le 6ième Khalif qui succède à Seydina Abdoulaye Thiaw Laye. Ce dernier a déjà demandé à ce que cette édition soit réussie du fait que pendant deux ans, les festivités avaient été mises en berne à cause de la Covid. Pour cette année, les forces de l’ordre veilleront sur l’événement.

Les éléments de la police seront déployés ainsi que les éléments de la gendarmerie en vue de sécuriser les personnes et les biens. Pour ce qui est de l’Onas, les organisateurs ont souhaité que toutes les mesures soient prises pour l’évacuation des eaux usées. « L’Onas a promis de mettre à la disposition des organisateurs des camions vidangeurs pendant 10 jours, plus de 30 toilettes mobiles pendant trois jours et d’entretenir.

Momar CISSE