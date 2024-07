16e Forum Ouest Africain sur la gouvernance de l’internet : Le satisfecit de l’ARTP

Partager Facebook

M. Dahirou THIAM, DG de l’ARTP, a pris part, à la cérémonie officielle de la 16ème édition du Forum Ouest Africain sur la Gouvernance de l’Internet WAIGF, organisée à Dakar, du 11 au 12 juillet 2024, et présidée par M. Alioune SALL, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN).

Ladite cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs délégations étrangères et représentants d’organismes communautaires. On pourrait citer, entre autres, Madame Mary UDUMA, Coordinatrice du Forum, de Monsieur Sédiko DOUKA, Commissaire aux Infrastructures, à l’Energie et au Numérique de la CEDEAO, de Monsieur Chengetai MASANGO, Chef du Secrétariat des Nations unies du Forum sur la gouvernance de l’internet, du Docteur. Mactar Seck, Chef de la section innovation et technologie, UNECA et ancien Directeur général de l’ARTP Sénégal.

Dans son allocution, Monsieur Dahirou THIAM a soulevé la question cruciale de la « disruption technologique » face à un Internet aujourd’hui fortement impacté par les technologies émergentes. En effet, depuis quelques années, un narratif est construit autour du numérique comme un levier important de la transformation et du développement économique. Toutefois, a-t-il précisé, pour concrétiser cette vision, il est impératif de résoudre les problèmes fondamentaux liés à l’Internet.

Par ailleurs, Monsieur Dahirou THIAM est revenu sur la gouvernance de l’Internet qui constitue un cadre d’exception pour traiter les sujets majeurs. En réunissant tous les acteurs et experts de l’écosystème, le Forum offre une excellente tribune pour discuter des défis émergents et des opportunités liées à la gouvernance numérique.