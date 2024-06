1er Sommet Corée-Afrique: Yassine Fall à la tête de la délégation sénégalaise

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, à la tête d’une délégation ministérielle, participe au nom du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, au premier Sommet Corée-Afrique qui s’ouvre mardi à Séoul, a-t-on appris de source diplomatique.

Yassine Fall, à la tête d’une délégation comprenant ses collègues en charge de l’Economie, Abdourahmane Sarr et de l’Agriculture, Mabouba Diagne, représente le président de la République à cette rencontre de deux jours, rapporte une note de l’Intégration africaine.

Publicités

La cheffe de la diplomatie sénégalaise va ainsi partager la vision du Sénégal pour une croissance inclusive, un développement durable et une solidarité active fondés sur le respect de la souveraineté de chaque partie, l’équité et des intérêts communs, indique le texte transmis à l’APS. ‘’L’Avenir que nous construisons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité’’, est le thème du premier Sommet Corée-Afrique prévu mardi et mercredi à Ilsan et Séoul, en Corée du Sud.

Des chefs d’Etat et responsables d’organisations internationales sont attendus à cette rencontre que la diplomatie coréenne présente comme un ‘’jalon (qui) témoigne de la forte détermination mutuelle de la Corée et de l’Afrique à élever leur coopération à un niveau supérieur’’, selon les dires du ministre coréen des Affaires étrangères. Dans des propos rapportés par le site internet dédié à l’évènement, Cho Tae-yul, estime qu’à l’heure où l’influence du ‘’Sud global’’ est plus grande que jamais, ‘’le partenariat dont l’importance stratégique ne cesse de croître, ne représente pas un choix, mais une nécessité’’.

Cette rencontre internationale sera ainsi l’occasion pour la Corée de chercher des voies vers une croissance partagée avec l’Afrique, jouant ainsi un rôle crucial dans la dynamique de la croissance économique mondiale, a fait savoir le chef de la diplomatie coréenne.

Dans une dynamique de coopération ‘’Sud-Sud’’, Séoul entend former avec le continent une ‘’solidarité collective’’ pour ‘’relever les défis mondiaux, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et la sécurité sanitaire’’. ‘’Lors du sommet, la Corée explorera des solutions avec l’Afrique, un partenaire précieux dans l’élaboration de réponses à ces enjeux communs, en vue de favoriser le développement durable’’, a souligné le ministre coréen.