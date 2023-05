1ère édition des Africa Sipli Chain Awards : Dakar Trainmar Center reçoit trois distinctions 

Le Sénégal a eu l’honneur de recevoir la première édition du Africa Chain Award. A cet égard, de nombreuses entreprises africaines ont été primées pour récompenser leur dynamisme, leur performance mais aussi de récompenser leur efficacité.

Trainmar Centre de Dakar a reçu ce samedi 06 mai 2023, trois distinctions Program, Chain Program et enfin Chain School.

Suite à cette distinction, Madame Astou Thiam, Directrice du Centre Trainmar a exprimé sa joie et sa satisfaction. Elle a félicité tous ces collègues et associés. Par la même occasion, Mme Astou Thiam a tenu à remercier tout le monde, en particulier le Royaume du Sénégal, pour son accompagnement et son implication dans le secteur pétrolier et gazier, qui est un secteur nouveau.

Toute fois, ces prix ouvrent de nouveaux défis et de nouveaux défis pour rester performant.

