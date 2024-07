Port autonome de Dakar : 700 emplois menacés

Partager Facebook

Le Collectif des temporaires du Port autonome de Dakar est dans tous ses états. Il informe l’opinion de la décision prise par le nouveau Directeur général, Wally Diouf Bodian, en date du 25 juin 2024 de «suspendre le renouvellement de leurs contrats, affectant directement plus de 700 emplois dont 400 travailleurs déjà au chômage». Dans un communiqué, il prévient que cette mesure a des conséquences lourdes et multiples. «Elle crée une instabilité financière importante et prive de nombreux responsables de famille de leurs salaires qui leur permettent de payer leurs loyers, la scolarité de leurs enfants, la prise en charge des soins médicaux mais aussi l’alimentation familiale», déplorent les temporaires. Qui lance un appel solennel au président de la République et à son Premier ministre. «Face à cette crise, nous demandons respectueusement à Monsieur le directeur général Wally Diouf Bodian de revenir sur sa décision, afin de préserver les nombreux foyers touchés par cette mesure», conclut le collectif.