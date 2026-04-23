« And Yombal Xëy » : L’Etat et le Secteur Privé se liguent contre le chômage

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L’Etat du Sénégal en partenariat avec le Patronat, a procédé à la signature de la nouvelle Convention nationale État–Employeurs privés pour la promotion de l’emploi, baptisée « And Yombal Xëy ».

L’État du Sénégal (Ministère de l’Emploi, celui des Finances et le Département du Travail) et les organisations patronales (CNP, CNES, MEDS…) ont procédé à la convention à la signature de la convention nationale « And Yombal Xëy ». Cet accord stratégique a pour ambition de briser les barrières entre le système de formation et le monde du travail en créant une passerelle directe vers des emplois dignes, productifs et durables.

Inscrite dans le cadre de l’Agenda de transformation Sénégal 2050, cette convention ambitionne de renforcer l’insertion des jeunes sur le marché du travail, à travers des dispositifs de stages et d’apprentissage. Portée par le programme « And Yombal Xëy », elle vise à simplifier les procédures administratives et à inciter davantage les entreprises à recruter, avec pour objectif de bénéficier à des milliers de jeunes.

Lors de son intervention, le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a souligné que « cette deuxième génération d’accords » traduit la volonté conjointe de l’État et du patronat de consolider leur engagement en faveur de l’emploi, dans un contexte marqué par de profondes mutations économiques et une forte pression démographique.

Selon lui, la création d’emplois demeure un défi majeur pour le Sénégal, nécessitant une accélération des réformes structurelles, un soutien accru à l’investissement productif et un renforcement de la compétitivité des entreprises..

Évoquant les réformes en cours, M. Boucal a salué l’adoption récente des projets de Code du travail et de Code de sécurité sociale en Conseil des ministres, qu’il considère comme des leviers essentiels pour moderniser le cadre juridique et renforcer la justice sociale.

Enfin, il a rappelé que la signature de cette convention ne constitue qu’un point de départ, appelant à une mise en œuvre rigoureuse afin d’obtenir des résultats concrets en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de protection sociale.