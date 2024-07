Développement et Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises au Sénégal: L’ADEPME veut accompagner les porteurs de projets

Le Secrétaire d’Etat pour le développement des petites et moyennes industries, Ibrahima Thiam, a effectué ce lundi une visite au Centre de démonstration des technologies sis à Liberté VI. Ainsi, accueilli et guidé par la directrice générale de l’ADEPME, Marie Rose Faye, M. Thiam a montré tout son satisfécit quant à la chaîne de production, en général, et la transformation de nos produits locaux, en particulier.

L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a mis en exergue ses aptitudes dans le domaine de la transformation et de la production des produits locaux. En marge de la visite effectuée ce lundi par le Secrétaire d’Etat, Ibrahima Thiam, le Centre a su démontrer l’importance du consommer local à travers une transformation efficiente. «Ce Centre est un centre de démonstration technologique qui, à la base, a été mis en place sur la base d’un constat qu’au Sénégal on ne produit pas grand-chose sur les produits que nous consommons en grande majorité. Et donc, l’idée vraiment du Centre c’est de pouvoir apporter la technologie qui va nous permettre de produire ce que nous consommons dans la grande majorité et surtout de pouvoir transférer cette technologie-là, qu’on puisse la fabriquer nous-même », a expliqué, d’emblée, Marie Rose Faye, directrice dudit centre. Ainsi, selon elle, ce centre a été mis en place depuis 2015 et, malheureusement, par faute de moyens, ils n’ont pas pu le déployer dans tout le territoire sénégalais.

Et elle trouve qu’aujourd’hui, l’industrialisation constitue un enjeu majeur puisqu’il peut répondre, vraiment, à un besoin; une possibilité pour les porteurs de projet d’avoir un accompagnement complet. Dans le même ordre d’idées, elle laisse entendre qu’il y’a une quarantaine de technologies qui sont exposées au niveau du centre, mais il y a aussi plus de deux cent technologies que l’on peut montrer en virtuel et qui sont disponibles et accessibles à tout le monde. « On a également plusieurs entreprises qui ont été accompagnées. (…). Dans la suite des échanges, nous verrons des points positifs et des évolutions positives pour que ce centre puisse profiter vraiment d’un angle central dans le développement de l’industrialisation. Donc, les produits des entreprises sont là, mais ce n’est pas encore à l’échelle. Je pense que nous avons encore besoin d’appui pour qu’encore beaucoup plus de sénégalais qui ont des projets, des ambitions, puissent être matérialisés par l’accompagnement au niveau de ce centre », explique-t-elle au Secrétaire d’Etat.

De son avis, c’est un sentiment de satisfaction qu’elle a éprouvé après avoir visité le Centre de développement des technologies qui a été lancé par l’ADEPME à travers le ministère du commerce en 2015. De plus, Ibrahima Thiam, Secrétaire d’Etat pour le Développement des petites et moyennes industries, estime que c’était une occasion pour lui d’avoir une idée de ce qui se fait dans ce centre. Qu’est-ce qu’il y a comme moyen d’appui pour accompagner le porteur de projet, les entrepreneurs qui sont dans le développement industriel. « Je suis très satisfait de ce que j’ai vu. J’ai vu un Centre qui a des équipements qui interviennent dans toute la chaîne de production en général dans le domaine agricole et de la transformation et je suis satisfait déjà de ce que j’ai vu. J’ai vu un développement technologique très simple à adopter à notre économie, j’ai vu aussi un transfert de technologie adapté à ces machines. Je profite aussi de cette occasion pour féliciter les partenaires techniques qui sont derrière cela, notamment, les indiens qui ont su faciliter à notre gouvernement, le Sénégal, à disposer de ce centre, qui est pour moi une référence dans l’accompagnement technique, et même en termes de formation pour les porteurs de projet, les jeunes qui sont en activité également ; donc je suis très satisfait de ce centre et nous mettrons tous les moyens possibles pour renforcer l’ADEPME à développer ce centre partout au niveau du territoire national », promet-il.

Pour rappel, le Centre de démonstration de technologies résulte du partenariat entre l’ADEPME et Indocorp. Il comprend une exposition physique d’une quarantaine d’équipements et une exposition virtuelle de plus de 200 technologies simples.