Top Infos Rewmi: KOGN BI

Top Infos du 10 06 2021: Kilifeu a été arrêté hier lors de la manifestation non autorisée des 499 prestataires de la Senelec, Le saccage de restaurants au campus social et à l’ESP par un groupe d’étudiants ne restera pas impuni, Le journaliste Fara Michel Dièye a été hier convoqué à la Gendarmerie Faidherbe, pour “harcèlement.

Explosifs

25 kilogrammes d’explosifs ont été retrouvés au quartier Mbour 2 de Thiès. La découverte est faite par les éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip). L’explosif en question était destiné aux mines et devait servir au forage des puits miniers. La police ignore, pour le moment, comment les explosifs se sont retrouvés à Mbour 2. « Nous n’avons pas voulu ameuter les populations. Une enquête est ouverte. Il faut noter qu’au Sénégal, c’est la société française Groupe EPC qui a le monopole des explosifs du genre. Mais, c’est l’entreprise Mineex qui est chargée de la vente.

Kilifeu arrêté

Kilifeu a été arrêté hier lors de la manifestation non autorisée des 499 prestataires de la Senelec à Kaolack. Il avait l’épaule déboitée à cause de la brutalité de son interpellation ‘’injustifiée”, informe Y’en a marre. L’Amicale des travailleurs de l’électricité de la Senelec composés de prestataires réclame des contrats de travail. 40 manifestants, dont le coordinateur des prestataires, Timothée Coly, ont été également arrêtés au cours des affrontements avec la police. Au niveau du commissariat central, on dénombre 31 personnes et au commissariat d’arrondissement de Ndorong, 9 manifestants attendent la suite de leur sort.

Meurtre

Une dame a mis fin aux jours de sa coépouse, à coups de hache. Le drame s’est produit à Darou Rahmane, localité située à 5 km de Ranérou Ferlo. Tout est parti d’une dispute entre leurs deux enfants. Le mari avait réussi à calmer les ardeurs. Mais la première épouse, visiblement très en colère, a profité de son absence pour abréger la vie de sa coépouse, en lui assénant un violent coup sur la tête, au moment où elle dormait. Après son forfait, la présumée meurtrière, mère de sept enfants, a pris la fuite, laissant ainsi la victime gisant dans une mare de sang. Finalement, elle a été appréhendée par les gendarmes de la brigade territoriale de Ranérou Ferlo. Placée en garde à vue, elle attend d’être déférée au parquet. La défunte laisse derrière elle cinq enfants.

Migrants sénégalais

Deux migrants sénégalais ont été interceptés en Colombie, lors d’une opération menée sur la route de Planeta Rica à Montería. Les deux « Modou-Modou» voyageaient dans un bus à destination de la municipalité de Necoclí, Antioquia. Ils sont poursuivis pour transport illégal d’étrangers. Ils sont détenus au centre Migración Colombia.

Plainte

Le saccage de restaurants au campus social et à l’ESP par un groupe d’étudiants ne restera pas impuni. La direction du Coud annonce une plainte et va porter l’affaire devant le Conseil de discipline de l’Ucad. D’après le directeur du Coud, Maguette Sène, ces actes relèvent, du sabotage au regard des nombreux efforts consentis pour améliorer les conditions et le cadre de vie des étudiants. Il dit ne pas comprendre ces actes que le Coud n’est pas partie prenante des élections de renouvellement. Ces violences ont éclaté suite à la publication des résultats des élections de l’amicale de la Fac droit. Les résultats ont été annulés par la commission électorale de cette faculté qui a d’ailleurs décidé de programmer un nouveau scrutin. La plateforme Campusen a, en effet, attribué plus de 99% des voix à une coalition contre moins de 1% pour la deuxième coalition et 0% pour la troisième liste.

Tournée économique

L’opposition sur les pas du président Macky Sall. Au lendemain de la tournée économique du chef de l’Etat dans les régions Centre et Sud-Est, le leader du Grand parti, part à son tour à la rencontre des Sénégalais de l’intérieur du pays, dès demain jeudi. Malick Gakou et une forte délégation du Grand parti séjourneront dans les départements de Kaolack le 10 juin (commune de Kaolack), puis le 11 juin (département de Nioro) et samedi 12 juin département de Kaolack et rencontres à Kahone. Malick Gakou annonce par ailleurs la mise en place, très prochainement, de coalitions de l’opposition dans toutes les régions du Sénégal en vue des locales et législatives de 2022 et surtout de la présidentielle de 2024.

Fara Michel Dièye

Le journaliste Fara Michel Dièye a été hier convoqué à la Gendarmerie Faidherbe, pour “harcèlement. On croit savoir que sa lettre ouverte adressée au Chef de l’Etat dénonçant une injustice au quotidien national le Soleil serait à l’origine de cette convocation. Et il y avait cité l’homme d’affaires Bamba Ndiaye SA, qui est l’auteur de la plainte pour “harcèlement”. “Après mon licenciement jugé abusif, j’ai offert 100 000 francs à M. Bamba Ndiaye, PDG du groupe Bamba Ndiaye S A”, avec qui j’avais de très solides liens durant notre jeunesse, lui disant : «Par devoir, je me dois et j’ai commencé à informer quelques proches sur le pourquoi de cet acte injuste, mais surtout en réaction que je me dois en tant que simple citoyen, de dénoncer ici-bas une injustice, (d’informer qui de droit), en attendant la VAR divine du jour du Jugement”, avait-il écrit, entre autres, au Président Macky Sall.

La vérité sur la mort de Bruce Lee

Le 20 juillet 1973, à Hong Kong, Bruce Lee s’effondre dans l’appartement d’une amie, l’actrice Betty Ting Pei. Les secours arrivent rapidement sur place, mais ne peuvent rien faire: la star de cinéma a succombé à un œdème cérébral. Après autopsie, l’as des arts martiaux aurait fait une réaction allergique rare aux analgésiques qu’il prenait pour ses migraines. Plusieurs rumeurs ont parlé d’un assassinat, mais cela n’a jamais été prouvé et aucune piste sérieuse n’a pu être exploitée. Aujourd’hui, certains médecins pensent que le médicament n’avait rien à voir mais que les migraines du père de Brandon Lee étaient en réalité des accidents vasculaires cérébraux. Bruce Lee a été enterré à Seattle, en 1973.