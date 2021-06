La déclaration émouvante d’Eriksen après son malaise

Le joueur de l’Inter Milan va de mieux en mieux et est de bonne humeur. Il s’est même permis de plaisanter sur son état de santé auprès de ses coéquipiers. “Il s’inquiétait pour nous. Il nous a demandé : ‘Comment allez-vous? Je pense que vous êtes en moins bonne forme que moi ! Je suis maintenant prêt à m’entraîner‘.” confie le sélectionneur.

L’agent et ami d’Eriksen, Martin Schoots, s’est aussi entretenu avec son joueur. “On s’est parlé ce matin (dimanche). Il a plaisanté, il était de bonne humeur, je l’ai trouvé bien. On veut tous comprendre ce qui lui est arrivé, il veut le faire aussi: les médecins font des examens approfondis, ça va prendre du temps.” explique-t-il dans le journal italien la Gazetta dello Sport.

“Il était content parce qu’il a compris à quel point l’amour était autour de lui. Des messages lui sont parvenus du monde entier. Et il a été particulièrement impressionné par ceux de l’Inter: non seulement ses coéquipiers qu’il a reçus sur le chat (de l’équipe), mais aussi les fans. Christian n’abandonne pas.

Lui et sa famille tiennent à remercier tout le monde. La moitié du monde nous a contactés, tout le monde s’inquiétait. Maintenant, il n’a plus qu’à se reposer, avec lui sa femme et ses parents. Demain (ce lundi) aussi, il restera sous observation, peut-être même mardi. Mais en tout cas il veut encourager ses coéquipiers face à la Belgique.”

La rencontre face aux Diables Rouges a lieu jeudi, son coéquipier à l’ , Romelu Lukaku, lui a dédié son premier but face à la Russie (3-0) quelques heures après le malaise.