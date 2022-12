3e Mandat: Amadou Ba, toujours dans le clair-obscur

Interpellé par Mimi Touré sur la probable troisième candidature de Macky Sall ce jeudi 15 décembre lors du vote de la motion de censure, le Premier Ministre n’a pas voulu apporter une réponse claire. En effet, selon Amadou Ba, cette histoire de troisième candidature est une affaire personnelle mais qu’il est prêt à soutenir le président Macky Sall

Décidément la question de la troisième candidature de Macky Sall paraît comme un sujet tabou chez Amadou Ba. Mimi Touré qui ne lâche toujours pas le Premier ministre sur cette histoire de troisième mandat du chef de l’Apde, l’a encore une fois bousculé à l’Assemblée nationale en l’incitant à clarifier sa position sur cette question. Mais Amadou Ba, toujours égale à lui-même, campe sur sa position en arguant que l’histoire de la troisième candidature est une affaire personnelle. À cet effet, Amadou Ba se dit prêt à soutenir le président Macky Sall sur sa décision d’être ou de ne pas être candidat « Macky Sall est mon ami et c’est lui que je vais soutenir », a-t-il répondu à Aminata Touré. Il est donc clair que le chef du gouvernement ne veut pas entrer dans les détails mais soutient implicitement la candidature de Macky Sall en 2024 si l’actuel locataire du palais décide de se présenter une troisième fois.

Mieux, Amadou Ba se targue d’être l’une des personnes les plus proches de Macky Sall et dit le soutenir dans tous ses engagements « Quand vous vous obstinez à évoquer ce sujet alors que nous sommes dans une affaire de motion de censure, il faut que je sois clair pour vous répondre. Je soutiens les politiques publiques du chef de l’État. Je fais partie de ceux qui sont les plus proches de lui, avec qui il discute beaucoup. Mais même si cette question le concerne directement, je le soutiens dans tous ses engagements » a-t-il déclaré sous les applaudissements des députés de la mouvance présidentielle.

La question du troisième mandat est actuellement sur toutes les lèvres mais avec les déclarations récentes du président Macky Sall qui est le principal concerné, les choses semblent claires. En effet, dans un quotidien international, Macky Sall a déclaré « Que je sois candidat ou pas, c’est ma décision personnelle ». À la lecture de cette déclaration, on peut en déduire que le président Macky Sall n’écarte pas la thèse d’une troisième candidature. En tout cas, tout laisse à croire que le chef de l’Apr ne va pas céder son fauteuil présidentiel. Si on prend en compte les déclarations du président Macky Sall lui-même et de beaucoup de ses collaborateurs y compris Amadou Ba, on peut dire sans risque de se tromper que le chef de l’État va se présenter une troisième fois en 2024.

El Hadji Mody DIOP (Stagiaire)