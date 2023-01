3e trimestre 2022 : La rémunération des travailleurs en hausse

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), au troisième trimestre 2022, la masse salariale dans le secteur moderne s’est établie à 344,1 milliards de FCFA contre 333,2 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 3,3%.

Le rapport souligne que « cet accroissement fait suite à l’augmentation de la masse salariale dans tous les secteurs, en particulier, la construction (+8,0%), l’industrie (+5,8%) et le commerce (+3,0%) ».

L’augmentation de la masse salariale dans le secteur de l’industrie est essentiellement portée par celle des rémunérations dans la production d’électricité et de gaz (+20,1%) et des activités extractives (+19,4%).

Dans les services, le relèvement de la masse salariale est consécutif, principalement, à sa hausse dans les sous-secteurs des activités de soutien et de bureau (+19,5%), de l’information et la communication (+4,0%) et de l’hébergement et la restauration (+3,7%).