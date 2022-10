3eme mandat : Ismaila Madior « Je ne suis pas en mission commandée . Non pas du tout »

Ismaïla Madior Fall répond à ceux qui assimilent son retour au gouvernement à la question du 3e mandat dont l’intention est prêtée au président Macky Sall.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, s’est prononcé dans l’émission Jury du Dimanche de Iradio. « je ne suis pas venu pour une question de 3e mandat. Parce que la constitution est déjà écrite et on ne va pas la réécrire.

Et même si on voulait la réécrire pour faire un 3e mandat on n’a pas de majorité qualifiée à l’Assemblée nationale pour faire passer le texte », explique Ismaïla Madior Fall.

Pour lui, ça n’a aucun sens « qu’on vient dire qu’il est revenu pour la question du 3e mandat ». Et il n’est pas non plus une instance habilitée à se prononcer sur le 3e mandat.