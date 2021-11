Versailles: Wade mijote contre Wade

Une rencontre secrète a eu lieu en France, à Versailles entre Me Abdoulaye Wade et des membres de Wallu. A en croire La Tribune, beaucoup de sujets y ont été débattus, ceci pour concocter un plan ultime pour contrer Macky Sall pour les joutes à venir.

Il indique que des leaders de Wallu étaient présents à la rencontre initiée par Me Wade.

Il a été question de la nature du travail à mener sur le terrain pour gagner les locales. Et le plus urgent et important de toute cette stratégie est de contrer Macky Sall dans sa tentative de liquidation de Karim Wade.