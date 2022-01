Locales à Kaolack :Les candidats de BBY hôtes de Keur Baka, Ndiébel et Gandiaye

.es deux têtes de liste de la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yakkar de Kaolack ont été, hier, dans les Communes de Keur Baka,Ndiébel et Gandiaye. Mohamed Ndiaye « Rahma » et Papa Demba Bitèye s’y sont rendus sur invitation des Maires des dites Communes. Ils ont eu droit à un accueil triomphal.

Hier, les populations des Communes de Keur Baka ,Ndiébel et Gandiaye ont réservé un accueil chaleureux aux deux têtes de liste de la Coalition BBY de Kaolack. Une mobilisation record a été ainsi notée et qui justifie, à suffisance, leur degré de détermination à réélire les Maires sortants de Benno au niveau de ces localités respectives ,mais aussi, porter Pape Mademba Bitéye à la tête du Conseil départemental de Kaolack au soir du 23 janvier.

Les discours et messages ont été essentiellement orientés vers les réalisations des maires sortants, celles du Directeur Général de la SENELEC, Papa Demba Bitèye avec à la clef la mise en œuvre du Programme National de l’Electrification Rurale(PNER). A cela s’ajoute la relation financière entre L’Etat et les Collectivités territoriales que le Président Macky Sall a amélioré de manière substantielle.

Les Maires, dans leurs adresses respectives, ont souligné à qui veut l’entendre que les faibles ressources propres des Communes rurales ne peuvent réaliser certains investissements lourds nécessaires au niveau des Collectivités. A cet effet, l’Etat mobilise chaque année d’importantes ressources en transfert composées de Fonds de dotation, de Fonds d’équipement, des projets et programmes qui financent essentiellement les budgets des collectivités pour leur permettre de satisfaire leurs programmes d’investissement prioritaires. C’est l’une des raisons de voter pour le candidat choisi par la coalition présidentielle.

Messages qui est parfaitement perçu par les populations des différentes Communes visitées.Ces dernières promettent de voter massivement pour le candidat Bitèye pour la poursuite des politiques publiques déclinées par le Président Macky.

L’on a aussi noté la présence remarquable et remarquée du Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack . M.Baba Ndiaye, Directeur de campagne de Pape Demba Bitèye, est en train aussi de jouer de tout son poids pour une victoire de la Coalition présidentielle. Homme de conviction,plein d’entregent, compétent, ouvert, il est cité en exemple de par sa sportivité. M.Ndiaye, pour ceux qui ne le savent pas,a plusieurs fois été nominé du prix de meilleur leadership local au Senghor et, même, à l’étranger (Maroc, Côte d’Ivoire). Non conduit à la tête de l’institution départementale, il a accepté sans se broncher de se ranger en soutenant les candidats désignés par le Président Macky. Un modèle à suivre…