4,6 milliards volés au Trésor public

Un scandale financier éclabousse la Direction de la compatibilité publique et du Trésor. Deux inspecteurs du Trésor ont été arrêtés par la Dic depuis hier lundi pour un détournement estimé à 4,6 milliards Fcfa. Ce, suite à la plainte de l’agent judiciaire de l’Etat . Les deux mis en cause, en service dans les régions, au moment des faits, sont poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux mai aussi de blanchiment de capitaux. Le pot aux roses a été découvert après des audits internes menés par la direction du contrôle interne.

Articles similaires