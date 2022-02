Walalde : Moussa Sow prend service

Réélu pour un 3e mandat, le maire de Walaldé Moussa Sow a été installé dans ses fonctions.

J’ai été réélu le 23 janvier dernier par les populations walaldois qui m’ont dit Moussa Sow « Jokku Gollé » c’est-à-dire de continuer le travail. J’ai été réélu pour un 3e mandat sans bavure parce que j’ai remporté tous les bureaux de vote. Aujourd’hui nous avons tenu une réunion avec même ceux qui étaient opposés au maire. Il y’a eu une belle communion entre les conseillers municipaux et cette réunion nous a permis de mettre sur pied un bureau qui respecte la parité conformément aux instructions reçues au niveau de l’administration. Après trois mandats, la charge qui m’incombe aujourd’hui de penser aux jeunes et à tous ceux qui sont autour de moi que nous avons formé et que nous continuons de former pour que Walaldé qui était un gros village qui, il y’a 12 ans, ne disposait pas de grand chose en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne certains équipements. Mais nous avons fait des réalisations dans plusieurs secteurs notamment la pêche, l’éducation, la santé, la formation, la sécurité et l’amélioration du cadre du vie. Il y’a eu un changement notoire dans cette commune et je vais continuer le travail pour que cette course vers l’émergence en ce qui concerne que je puisse former la relève qui va continuer le travail.

Les priorités pour ce quinquennat après avoir pu doter Walaldé d’infrastructures c’est un peu l’économie. Parce que nous sommes une commune frontalière aux ressources naturelles extraordinaires surtout sur le plan agricole. Nous avons une population paysanne à 99%. Ce sont des paysans, des éleveurs etc. Nous avons ceux qui pratiquent le primaire comme on dit. Notre rôle est de faire en sorte que sur le plan de l’augmentation des revenus qu’il faut inculquer pour permettre aux populations de vivre plus et mieux. C’est dans ce domaine que nous allons attaquer au niveau de l’Agriculture. On envisage de les doter des moto-pompes et de faire de grands aménagements pour faire de Walaldé une zone de production agricole.