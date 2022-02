Drogue saisie au Port: Un Marocain arrêté

Du nouveau dans l’affaire des 750 kg cocaïne saisis au Port autonome de Dakar le 31 octobre 2019. Soufiane Boutbier, franco-marocain qui a séjourné au Sénégal depuis 3 mois et son bras droit, Mouhamed Sidibé croupissent à la prison de Rebeuss depuis mardi dernier. Arrêtés, ils ont été inculpés pour trafic international de drogue. L’information judiciaire ouverte par le magistrat instructeur dans cette affaire, a mis à nu les accointances entre Sofiane et le cartel de son frère, Faiçal Boutbier, emprisonné suite à la saisie des 750 kg de cocaïne. L’enquête a permis de cerner que Sofiane était un homme de main de son frère Faiçal. Il s’occupait de ses affaires en dehors de la prison. En effet, Soufiane Boutbier tenait parallèlement un trafic international de haschich à Ngor dans un immeuble R+4. La perquisition des éléments de l’Ocrtis a permis de mettre la main sur un important stock de haschich et un arsenal de confection de doses de cette drogue. Interpol est aussi dans le coup pour cerner cette mafia qui ses ramifications jusqu’en Europe et en Amérique latine.

Articles similaires