TNT: Deux ministres-conseillers manœuvrent pour Canal+

Y a-t-il une volonté de coloniser les entreprises locales ? Après la liquidation de Wari, on cherche coute que coute à tuer le groupe Excaf en charge du projet TNT. Deux ministres conseiller du président Macky travaille d’arrache-pied pour faire évincer ce Groupe au bénéfice exclusif de Canal. L’un des ministres conseillers de Macky occupe les fonctions Pca à Canal. Se pose ainsi un problème de conflit de compétence. L’autre assure les fonctions de Conseiller en Tic. Ministre conseiller, lui aussi, il a clairement affiché sa position au cours d’une émission sur la 7TV. «Si Canal entre dans le TNT, de X abonnés, ça passe à X abonnés multipliés par X. Le service ne va plus nécessiter de paraboles, plus de branchements de fils. Ils doivent discuter avec Canal Horizon qui est présent partout au Sénégal», affirma-t-il, au cours de l’émission. Avant d’ajouter : «Canal Horizon a failli. S’il s’était allié à ses partenaires d’Orange, ils auraient gagné le projet du TNT. Ils ont raté le coche. Un privé qui s’appelle Excaf a gagné le projet. En tant que Conseiller du président, j’aimerai qu’on retrouve dans le bouquet toutes les chaînes du monde et Canal plus à moindre coût. Des Sénégalais se sont aussi alliés à des chinois pour le projet, mais on a refusé et on a donné le projet à Excaf».

