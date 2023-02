4eme Tournoi Sénégambie (23-26 février) : Quatre équipes locales sur la liste

Finalistes en Championnat l’année dernière et finalistes également du Tournoi d’ouverture de to saison 2023 le week-end écoulé, les hommes de l’ISEG Sports et ASFA et les dames de Saltigué et de Diofior vont représenter le Sénégal ou 4 Tournoi de la Sénégambie qui débute ce jeudi et ce jour une durée de quatre jours, à Thiès.

Un Championnat en indoor ou volley en salle et un autre Championnat en beach volley. Telles sont les deux formules de compétition au menu de ce 4 Tournoi de la Sénégambie étalé sur quatre jours au niveau du stadium Lat Dior de Thiès.

Pour le cas spécifique du beach-volley, un espace sera aménagé à l’entrée dudit stadium. Ce qui signifie que chaque club en lice devra présenter une équipe en volley de salle ou indoor comme une paire en beach-volley. Créé dans l’optique de conforter l’esprit de solidarité et la fraternité entre les deux pays concernés, ce Tournoi de la Sénégambie se dispute de façon alternative.

Et lors de l’édition de 2022 tenue à Banjul, une équipe sénégalaise s’était imposée en filles alors qu’en garçons les autochtones n’avaient pas laissé sortir le titre hors de leur territoire national. Ça promet vraiment pour ses retrouvailles de Thiès