« Pourquoi une augmentation du nombre des députés »

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar juge populiste l’argument de l’alourdissement du train de vie de l’Etat avec l’arrivée de nouveaux députés.

Aymerou Gningue justifie l’augmentation du nombre de sièges à l’assemblée nationale.

Il explique: « Oui, le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres mais nous ne l’avons pas encore reçu à l’Assemblée nationale. C’est dans le circuit. Nous l’attendons et ce projet de loi sera traité conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ce que je peux dire c’est qu’avec la création du nouveau département de Keur Massar, il est évident qu’il fallait s’attendre à une augmentation du nombre de députés. Les parlementaires sont élus au scrutin majoritaire au niveau des départements et au scrutin proportionnel au niveau de la liste nationale. Donc, il est nécessaire que ce nouveau département puisse avoir des députés. Keur Massar est un département très peuplé. Cette réorganisation entraîne de facto l’augmentation du nombre de députés. Quand on augmente le nombre de députés, il faut aussi voir s’il n’y a pas de disparités. Le nombre de députés est déterminé par le poids démographique des départements. Or, il y a des départements qui en ont souffert.’

Il rappelle que Thiès qui avait 3 députés- mais pour des raisons politiques- s’est retrouvé avec 2.

« Est-ce qu’il n’est pas temps de corriger cette distorsion ? Mbour, un département extrêmement peuplé ne voudrait-il pas qu’on revoit son nombre de députés au regard de soin poids démographique ? », s’interroge-t-il.