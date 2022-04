Les effectifs salariés ont baissé

Fin janvier 2022, l’emploi salarié du secteur moderne au Sénégal, s’est replié de 4,3%, comparativement au mois précédent, en liaison avec la baisse des effectifs salariés tant dans le secteur secondaire (-6,6%) que dans le tertiaire (-0,9%).

Selon la Direction la de la prévention et des études économiques, ces pertes nettes d’emplois sont enregistrées dans les industries (-7,6%), les BTP (-0,6%) et les services (-1,2%). Les recrutements dans le commerce se sont, néanmoins accrus de 0,4% sur la période.

Sur un an, les effectifs salariés ont globalement diminué de 1,5% dans le secteur moderne, au mois de janvier 2022, une évolution tirée par la baisse des postes pourvus dans le secteur secondaire (-4,5%), notamment les industries (-6,6%), selon la même source.

Toutefois, le document souligne une bonne tenue de l’emploi est notée dans les BTP (+10,8%), les services (+2,4%) et le commerce (+4,6%).

Le climat des affaires s’est dégradé en janvier 2022, en rythme mensuel. L’indicateur synthétique, calculé sur la base des soldes d’opinion des chefs d’entreprises a perdu 5,9 points et est passé en dessous de sa moyenne de long terme.

Ce retrait traduit le « pessimisme des prestataires de services, des commerçants et des entrepreneurs des bâtiments et travaux publics ». Sur un an, l’indicateur du climat des affaires a également fléchi de 2,1 points en janvier 2022.

S’agissant de l’industrie, les contraintes à l’activité citées par les chefs d’entreprises interrogés ont été la demande (33%), la concurrence déloyale (29%), l’approvisionnement difficile en matières premières (24%), le recouvrement des créances (19%) et la « corruption et fraude » (10%).

Néanmoins, le climat des affaires de ce sous-secteur s’est amélioré de 4,8 points, en rythme mensuel, sous l’effet de l’orientation favorable des soldes d’opinion relatifs à la commande, à la production, aux stocks de produits finis et à leurs perspectives.