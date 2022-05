Affaire des 750 kg de cocaïne saisis: 8 dealers en Chambre criminelle, 4 obtiennent un non-lieu

Du neuf dans l’affaire des 750 kilogrammes de cocaïne saisis par la Marine nationale.

Environ une dizaine de personnes ont été interpellées et poursuivies dans l’affaire de la saisie de 750 kilogrammes de cocaïne en haute mer, en 2019.

Il s’agit de la deuxième saisie effectuée après celle dont la quantité est de 238 kilogrammes. Et pour cette deuxième saisie, l’instruction est bouclée et le dossier renvoyé en Chambre criminelle.

Selon nos informations, sur la dizaine de personnes inculpées, seules quatre ont échappé au sabre du Doyen des juges d’instruction. Il s’agit de Silèye Diallo, Mbaye Athie, Alpha Bâ, entre autres. Cependant, pour tous les autres inculpés, ils devront répondre devant le juge de la Chambre criminelle.

Le magistrat instructeur a trouvé des charges suffisantes pour les renvoyer devant la juridiction de jugement. Ayant toujours réfuté les accusations, pour la plupart, Faisal-Baud Mour, Amadou Mboup et Cie devront maintenant prouver leur innocence devant le juge de la Chambre criminelle.

Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, le trafic international de drogue, de contrebande en bande organisée, blanchiment de capitaux, navigation sans titre et faux et usage de faux en écritures privées de commerce…