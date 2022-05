463 personnes arrêtées

Après les meurtres à Pikine et Diamaguène, les forces de défense et de sécurité pour dire, à l’instar de Touba, que la police et la gendarme ont initié une opération combinée pour ramener la sécurité dans la région de Dakar, dans la nuit du samedi au dimanche. Selon les informations exclusives de Dakaractu, l’opération a permis l’arrestation de 463 personnes dont 04 personnes pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion la nuit avec usage de moyen de transport et un autre suspect aussi pour tentative de vol. 13 individus ont été arrêtés pour trafic de drogue. Il s’agit de 4 suspects pour offre et cession de cannabis, 07 pour détention et usage de cannabis et 02 pour trafic de haschich. Une autre personne a été arrêtée pour détention de comprimés barbituriques. Les forces de l’ordre ont aussi saisi 2,375 kg de drogue, 27 cornets de cannabis, 07 képas de haschich et 10 comprimés. 156 motos ont été immobilisées et une personne arrêtée pour conduite en état d’ébriété.

Articles similaires