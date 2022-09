Aminata Touré à boudé l’assemblée nationale

Aminata Touré n’a pas attendu le vote à l’Assemblée nationale, ce lundi, durant la chaotique séance de vote du bureau de l’Assemblée nationale.

Celle qui fut la tête de liste de Benno Bok Yakaar lors des législatives, aurait écrit à Me Oumar Youm et remis une procuration avant de quitter l’hémicycle et est rentrée chez elle.

Mimi Touré serait contre le choix de Macky Sall pour faire de Amadou Mame Diop le président de l’Assemblée nationale. Elle se sent trahie.

Les prochains jours nous édifieront.