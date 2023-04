6eme Edition du Forum mondial de l’Economie Sociale: 4500 à 5000 personnes provenant de tous les continents attendues à Dakar

En prélude de la 6e édition du Forum Mondial de l’Economie Sociale – GSEF 2023 qui se tiendra du 1er au 6 mai 2023 à Dakar, le comité d’organisation a fait face à la presse ce mardi pour tenir informés les élus de Dakar notamment les conseillers municipaux de la ville de Dakar et les conseillers municipaux des communes Dakar de l’état d’avancement de la préparation. Selon le secrétaire général de la ville de Dakar, Mourate Diéye, le GSEF 2023 Dakar, se déroulera autour du thème : » la transition de l’économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires « .

Après Séoul (2013 et 2014), Montréal (2016), Bilbao (2018) et Mexico (2021), la ville de Dakar, abritera la 6e édition du Forum mondial de l’Economie Sociale et Solidaire (GSEF 2023 Dakar), du 1er au 6 Mai 2023, en Co-organisation avec le Réseau des Acteurs et Collectivité Territoriales pour l’ESS sous l’égide du Gouvernement du Sénégal et en partenariat avec le Ministère de la Micro finance et de l’ESS.

Le Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (Global Social Economy Forum) est un événement international et prestigieux qui rassemble, tous les deux ans, toutes les parties prenantes de l’économie sociale et solidaire (ESS) des gouvernements locaux et centraux aux acteurs et réseaux nationaux et internationaux de la société civile en passant par les organisations internationales et les acteurs du secteur privé, pour partager les pratiques, expériences, politiques et visions à travers la collaboration et la coopération afin de construire un monde plus inclusif, équitable, solidaire et centré sur l’humain. Le GSEF est une plateforme internationale de promotion de l’ESS.

Le GSEF se tient pour la première fois en Afrique et regroupe 4500 à 5000 personnes provenant de tous les continents. Sur ce, le secrétaire général de la ville de Dakar est revenu sur la rencontre de ce mardi. Selon Mourate Diéye, ‘’c’est une réunion qui se tient sur l’instruction du Maire de Dakar, Barthélémy Diaz et conformément au plan de communication et de mobilisation des acteurs. Il s’agit particulièrement d’une réunion d’information des élus de Dakar, notamment les conseillers municipaux de la ville de Dakar et les conseillers municipaux des communes Dakar pour les tenir informés de l’état d’avancement de la préparation du sommet de Dakar 2023 qui est le forum sur l’économie sociale et solidaire’’. Et d’ajouter que c’est pour la première fois que ça se passe en Afrique plus précisément à Dakar du 1er au 6 Mai 2023. ‘’Ce forum le GSEF est Co organisé par la ville de Dakar et le RACTES représenté ici par le coordinateur général, Malick Diop sous l’égide du ministère de l’économie sociale et solidaire avec l’engagement et l’accompagnement au plus haut niveau de l’état du Sénégal par une appropriation et des instructions du chef de l’état. Dakar abritera ce forum du GSEF pour la première fois qui s’est tenu après Séoul, Bilbao Mexico, et Montréal. Et d’indiquer que le forum va accueillir plus de trois mille cinq cents (3500) participants et le coordinateur deviendra aujourd’hui sur la plateforme nous sommes à Deux mille (2000) inscrits.

C’est dans ce sillage que Mourate Diéye est revenu sur les événements majeurs du GSEF 2023 DAKAR que sont ‘’les Évènements spécifiques, Une Caravan’ESS, ‘’le monde s’ouvre à nous’’: ce sera l’opportunité pour plus de 350 de jeunes d’Afrique de l’ouest d’offrir des réponses d’inclusion des jeunes d’ici et d’ailleurs sous un format de découvertes, d’affaires, d’emploi et d’entrepreneuriat social et solidaire. Il sera suivi d’un Pré-forum Jeun’ESS de deux jours, réunira des jeunes venant de plusieurs villes du monde sur le thème: Entrepreneuriat collectif et durable pour les territoires : les réponses d’inclusion des jeunes d’ici et d’ailleurs ! Développé et présenté au cours de la session de clôture du Forum Mondial le Samedi, qui sera aussi suivi d’un Pré-forum Femm’ESS d’une journée sera dédié au rôle vital des Femmes au sein des structures et entreprises de l’ESS autour de la thématique: Genre et ESS: Autonomisation économique et sociale des femmes et territorialisation de politiques publiques durables, Place et rôles des jeunes filles et des femmes dans les économies collectives et durables pour les territoires. Et pour finir, c’est le Forum qui sera trois journées de dialogue politique et d’échanges thématiques, socio-culturels et économiques autour d’un thème principal en 7 sous thèmes’’, a-t-il conclu.

MADA NDIAYE