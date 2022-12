Assemblée Nationale: le député Ahmed Y. Bengelloun dépité par les actes de violence…

L’agression faite sur la députée de la mouvance présidentielle, Amy Ndiaye Gniby, est condamnée par plus d’un sénégalais. Lors du vote du budget du ministre de l’industrie, Ahmed Youssouph Bengelloun s’en offusque. A en croire le Président du Conseil Départemental de Kaolack, personne n’a le droit de ternir l’image de marque de notre cher pays le Sénégal : » Je condamne fermement les actes de violence qui ont émaillé notre très chère institution avec l’agression de notre collègue Amy Ndiaye Gniby. C’est indigne. Je déplore cette agression lâche pas seulement qu’elle fait partie de notre camp, ni par ce qu’elle est du Saloum comme nous, mais qu’elle est une femme. Cette sœur, mère de famille ne mérite pas cela. L’Assemblée Nationale ne doit pas être une arène de gladiateurs mais, un lieu privilégié de confrontation d’idées », a dénoncé vertement l’honorable député de Kaolack. M. Bengelloun de finir de dire: » Notre pays est un terreau de stabilité. Ce qui se passe dans d’autres Assemblées doit être banni ,ici. Nous n’avons pas les mêmes réalités. Sur ce, je souhaite prompt rétablissement à la victime.Plus jamais ça », dit-il avec regret. Le Président du Conseil Départemental de Kaolack a aussi demandé une redynamisation du Port de Kaolack pour donner plus forme à l’ambitieux projet de l’agropôle centre car, selon lui, qui développe Kaolack, enrichit le Sénégal et les sénégalais.

Articles similaires