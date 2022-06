7eme Salon de la Construction: Un renouveau conforme aux changements climatiques

La cérémonie d’ouverture de la 7ème Édition des Salons Internationaux de la Construction, de la Finition et de l’Infrastructure SENCON et celui de l’Electricité et des Énergies Renouvelables ÉNERGIE a eu lieu hier jeudi. L’objectif est de créer des bâtiments qui vont s’adapter aux changements climatiques et consommeront moins d’eau, d’électricité et seront plus confortables.

Présidés par le Ministre du Suivi du Plan Sénégal Émergent M. Abdou Karim Fofana et des Ambassadeurs de Turquie de l’Inde et du Burkina Faso, les Salons Internationaux de la Construction et de l’énergie ont accueilli 16 pays dans le Monde et plus de 130 Exposants étrangers industriels et spécialistes.

A en croire, le ministre Abdou Karim Fofana, après avoir visité les stands, il s’est réjoui de l’organisation et magnifie la présence habituelle des entreprises indiennes avec des matériaux de construction très innovants qui justifient en grande partie le dynamisme de l’économie et du secteur de la construction sénégalaise qui a un potentiel très élevé. « De plus en plus, on est impressionnés de voir comment les technologies aident à construire plus facilement et proprement avec de moins en moins d’impact écologique sur la planète. Également, d’année en année, les choses se bonifient et font que le pays tend vers la perfection », dira Fofana, selon qui, cette exposition est une belle vitrine pour la destination sénégalaise car elle reste le meilleur baromètre et prouve que la destination sénégalaise, en termes d’investissements, est une réalité. En dehors des ventes de leurs produits, les entrepreneurs cherchent par ailleurs à s’installer et à faire développer leur usine au Sénégal afin de booster l’économie du pays.

Selon l’organisateur du salon, Modibo Diop, c’est un partenariat très fécond entre le Sénégal et les investissements étrangers. «Notre vision est d’évaluer les besoins du Sénégal dans le secteur du BTP, ce qui fait que nous tentons d’innover avec l’ajout de nouveaux secteurs et sous-secteurs pour présenter de nouveau produit au professionnels sénégalais. L’ambiance majeure repose sur la construction de nouveaux bâtiments qui vont s’adapter à l’énergie renouvelable, renchérit Modibo Diop.

ASTOU MALL