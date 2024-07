Abdourahmane Diouf accuse Lat Diop «En 3 mois, il a dépensé tout le budget des compétitions internationales…»

Partager Facebook

Abdourahmane Diouf a décoché des flèches, hier, sur Rfm, contre Lat Diop.

«Quand ma collègue Mme Khady Diéne est arrivée au ministère des Sports, trois mois après l’exécution du budget, on a trouvé que tout le budget prévu pour les compétitions internationales sur un an a été dépensé en trois mois sous le prétexte qu’il y avait une Can», a dit le ministre de l’Enseignement supérieur, repris par Seneweb. Et pourtant, souligne le ministre, «on va vers les Jeux Olympiques et la ministre a été obligée de se débrouiller pour trouver de l’argent pour accompagner ces valeureux athlètes sénégalais». Il en déduit que « ça n’a pas été une attitude de gentleman» de la part de l’ancien ministre des Sports.