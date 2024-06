Absent lors du Grand rassemblement de l’APR: Matar Ba s’explique « J’ai boycotté la rencontre parce qu’on doit me respecter »

Le maire de Fatick, Matar Bâ, n’y est pas allé par quatre chemins pour assumer son absence à la rencontre de l’Alliance pour la République (Apr) à Fimela.

Premier magistrat de la ville de Fatick, par ailleurs mandataire de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans la cité de Mame Mindiss, Matar Ba fait partie des leaders qui ont boycotté la réunion de remobilisation des troupes de l’Alliance pour la République (APR). La raison est toute simple, selon lui : «Ce n’est pas à Mansour Faye de me convoquer à une réunion de l’APR dans mon propre fief.»

Le maire de Fatick, Matar Bâ, n’y est pas allé par quatre chemins pour assumer son absence à la rencontre de l’Alliance pour la République (Apr) à Fimela. «J’ai refusé de prendre part à la rencontre. La raison? Elle est toute simple. Qu’on me respecte, sinon je l’arrache», a déclaré le maire de Fatick joint au téléphone. A l’en croire, ce n’est pas à Mansour Faye de le convoquer à une réunion dans son propre fief. «Etre le beau-frère de Macky Sall ne lui donne pas cette prérogative», lance M. Ba.

Toutes griffes dehors, l’édile de Fatick répond à ses détracteurs qui lui jetaient des piques lors de la réunion. «Je les ai entendus à Fimela tenir des discours sans tête ni queue. Qu’ils sachent que je ne les calcule même pas.

Leurs propos n’ont aucune valeur pour moi. Quand Mansour Faye m’a appelé, je lui ai clairement dit que non seulement je refusais de participer à cette réunion, mais en plus, je ne convoquerai ni ne recevrai personne. Fulaay jaay daqaar (Le respect ne se négocie pas, on te le donne ou tu l’arraches)», a déclaré M. Ba.