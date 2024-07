Accès aux Soins: La commune de Dieuppeul Derklé plaide pour un centre de santé 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour une disponibilité des soins, la commune de Dieuppeul Derklé a fait le plaidoyer pour l’érection d’un centre de santé au niveau de leur commune. Selon la présidente de la commission santé de ladite commune, Ndiallo Bathily, la population de cette localité est obligée d’aller à Liberté 6, au centre de santé de Nabil Choucair ou Gaspar Camara pour se soigner.

L’accès aux soins reste une problématique pour la population de la commune de Dieuppeul Derklé. Pour y faire face, la présidente de la commission santé de ladite commune a fait le plaidoyer pour l’érection d’un centre de santé. « Notre commune n’est pas bien dotée d’infrastructures sanitaires. Nous avons un poste de santé qui n’a pas la capacité d’accueil adéquate. On devait le transformer en centre de santé vu le nombre de citoyens qui est dans la commune », dit Ndiallo Bathily.

de poursuivre : »Le poste de santé ne peut pas satisfaire la demande de soins pour les habitants de notre commune. Nous nous rabattons au centre de santé de Mamadou Diop à liberté 6, de Gaspar Camara ou à Nabil Choucair. C’est donc un manque réel. Nous avons déjà porté le plaidoyer au niveau de l’Assemblée nationale et nous allons continuer pour qu’il ait un centre de santé à Dieuppeul Derkle ». Ce membre de la commission santé de l’Assemblée nationale a également procédé à l’enrôlement de 15 familles dans la couverture sanitaire. « C’est une cinquantaine de personnes qui vont bénéficier de la CMU. Les autres associations seront enrôlées à savoir les personnes vivant avec un handicap » renseigne-t-elle.

En marge de la journée de plaidoyer pour l’accès aux soins et la promotion des mutuelles de santé dans la commune, il a été lancé la couverture maladie universelle et les mutuelles dans les communes. « Nous nous sommes rendus compte que dans notre commune de Dieuppeul Derkle, il y a un manque d’informations par rapport à la connaissance de la mutuelle. La population n’adhère pas totalement. C’est pourquoi nous tenons cette journée d’informations et de sensibilisation autour de la mutuelle. Il s’agit de parler de son utilité et son fonctionnement pour la population vulnérable pour qu’elle adhère et bénéficie de la mutuelle, se faire soigner sans difficulté et à moindre coût », explique-t-elle.

L’association « synergies des cœurs » a été aussi lancée pour regrouper toutes les autres associations qui sont présentes dans la commune autour de l’action sociale mais surtout dans le domaine de la santé pour unir leurs efforts, lutter contre les difficultés rencontrées pour se faire soigner. « Dans les structures sanitaires, il faut avoir des moyens pour se faire soigner », regrette-t-elle.

NGOYA NDIAYE