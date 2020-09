Vol de 260 millions à “Acces Bank Gambie”: Le DG et son DGA arrêtés à Dakar

La Division des investigations criminelles (Dic) a mis la main sur Sarjo Cor et Momodou Juldeh Jallow, respectivement directeur général et directeur général adjoint (DGA) d’Acces Bank, agence de Barra (Gambie). Selon Libération, ils ont pillé l’agence en détournant 260 millions Fcfa avant de se réfugier au Sénégal où ils faisaient la fiesta, en compagnie de belles “nymphes” Ils ont été interpellés en possession 80 000 dollars, soit plus de 44 millions FCFA. Ils seront remis aujourd’hui aux autorités gambiennes.