Accidents de la circulation : Près de 70 morts en une semaine

L’hécatombe sur nos routes se poursuit. Une semaine après l’accident mortel à Sikilo avec sa quarantaine de morts, le Sénégal s’est réveillé hier dans la tristesse et la consternation avec 22 morts.

Plus de 60 morts en une semaine. C’est le triste bilan des accidents de la route ces derniers jours au Sénégal. Dimanche dernier, un accident sur la route de Kaffrine (centre) a fait 42 morts et une centaine de blessés.

Alors qu’on n’a pas fini de décompter les victimes, un autre a eu lieu tôt ce matin vers Louga, faisant 22 morts. Le gouvernement sénégalais, dès le premier drame, a convoqué un conseil interministériel à l’issue duquel une série de mesures ont été prises.

Dans la même semaine, à la veille de l’accident de Sikilo, un autre accident s’est produit à Thiès (70 kilomètres de Dakar). Un camion a écrasé un conducteur de moto-Jakarta. La victime est morte sur le coup.

Le 9 janvier dernier, vers Podor, dans le nord du Sénégal, un bus qui, roulant à vive allure, a terminé sa course « contre des arbres ». Trois morts et plus d’une quarantaine de blessés ont été enregistrés.

Après l’accident de Sikilo qui a plongé le Sénégal dans la consternation, le gouvernement du Sénégal a pris une batterie de mesure pour lutter contre l’insécurité routière. Ainsi , 23 mesures ont été prises à l’issue d’un conseil interministériel. Parmi ces mesures, l’interdiction de rouler entre 03 heures jusqu’à 5 heures du matin.