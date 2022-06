London, England, 27th February 2022. Sadio Mané of Liverpool during the Carabao Cup match at Wembley Stadium, London. Picture credit should read: Paul Terry / Sportimage - Photo by Icon sport

Accord entre Sadio Mané et le Bayern Le Bayern Munich est entré en contact avec Liverpool hier (mardi). Le club allemand a réussi à trouver un accord avec le joueur champion d’Afrique. David Ockop, journaliste très proche de Liverpool, annonce un accord sur 3 saisons. « Sadio Mane a trouvé un accord avec le Bayern Munich sur un contrat de trois ans. Le PSG et Barcelone étaient également intéressés. Il a parlé directement à Julian Nagelsmann. Il appartient maintenant aux clubs de convenir d’une redevance. Liverpool et le Bayern Munich ont entamé hier des pourparlers officiels », a écrit le journaliste. Durant ces 3 ans, Sadio Mané devrait toucher un salaire d’environ 20 millions d’euros, soit 13 119 140 000 FCFA, avec le club allemand. Articles similaires Partager Facebook

