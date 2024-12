Football : Mo Salah va t-il vers une prolongation à Liverpool ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec une nouvelle saison impressionnante avec déjà 15 buts inscrits, Mohamed Salah fait la une des médias. En effet, son contrat actuel expirer en juin prochain et provoque plusieurs reactions depuis plusieurs semaines, sur son avenir à Liverpool fait la une des médias.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Mohamed Salah à Liverpool fait la une des médias. L’attaquant égyptien, qui réalise une nouvelle saison impressionnante avec déjà 15 buts inscrits, voit son contrat actuel expirer en juin prochain. Les spéculations autour d’un éventuel transfert vers le Paris Saint-Germain alimentent les discussions, mais l’hypothèse d’une prolongation à Anfield prend de plus en plus de poids. Le Mirror et le Daily Mail rapportent qu’un accord pour une prolongation de deux ans est en bonne voie.

Salah, qui aurait initialement demandé un contrat de trois ans, se retrouve au centre d’intenses négociations. La direction de Liverpool semblait vouloir limiter cet engagement à un an supplémentaire, mais un compromis semble avoir été trouvé, permettant au joueur de rester à Anfield jusqu’en 2027. Malgré les rumeurs de départ, le manager de Liverpool, Ahmed Arne Slot, a exprimé sa sérénité face à la situation : « Cela ne me préoccupe pas. Nous acceptons la situation telle qu’elle est. Bien qu’il y ait toujours une façon créative de poser la question d’une nouvelle manière. » Cette déclaration montre la volonté du club de ne pas se laisser déstabiliser par les rumeurs et de maintenir le cap.

Pour l’instant, Mohamed Salah semble bien parti pour poursuivre son aventure avec les Reds, malgré les sollicitations du PSG.