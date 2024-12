Révocation de Barthélemy Dias : Zahra Iyane Thiam réagit

Partager Facebook

Suite à la notification reçue par le maire de Dakar, qui a été démis de ses fonctions par le préfet, l’ex-ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a exprimé son amertume sur X.

Dans un post publié, elle a soulevé des interrogations sur la légitimité et la procédure entourant cette décision. Voici l’intégralité de son message : « Cela paraît soit trop gros soit trop petit. Je constate que le préfet n’a pas signé le courrier, P LE PREFET/PI (PI, ce qui signifie peut-être « Préfet par intérim »). Que doit-on en déduire ou constater ?

Lorsqu’on se dit puissant et fort, on ne triche pas et on n’abuse pas de la puissance publique. Rupture ou revers du pouvoir ? L’introspection doit se faire pas seulement au niveau des politiques, mais auprès de toutes les composantes de notre société, à tous les niveaux. »

Zahra Iyane Thiam invite ainsi à une réflexion collective sur la gouvernance et l’usage du pouvoir, remettant en cause certains aspects de cette décision administrative et appelant à une remise en question au sein de l’ensemble de la société.