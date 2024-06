Acte d’ Incivisme: Des écrous de vis sur l’Autopont volés à Pikine

Partager Facebook

L’acte de démontage des écrous des autoponts est une action qui ne doit pas être encouragée, mais ceci est entrain de devenir des faits réels à Pikine. Cette pratique, malheureusement de plus en plus courante, est à la fois dangereuse et illégale.

Acte d’incivisme sur l’autopont de Pikine à proximité de la Cité Lobat Fall. Des écrous sont volés sur des vis qui tiennent l’édifice public. Ce qui déclenche la colère de beaucoup de citoyens sénégalais dans les réseaux sociaux.

Certains préconisent l’usage des caméras de surveillance pour identifier et punir les auteurs de ces actes. car ces actions peuvent mettre met en danger la vie des conducteurs et des passagers qui empruntent cet axe routier.

Il est important de rappeler que ces infrastructures ont été construites pour améliorer la mobilité des citoyens et réduire les embouteillages, et non pour être démontées et vendues à la ferraille. Les jeunes qui s’adonnent à cette pratique doivent prendre conscience des conséquences de leurs actes et agir avec responsabilité.