Actes contre nature, transmission volontaire du VIH/sida : Le dossier Ndiaga Seck et Cie jugé en audience spéciale le 12 novembre

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Association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/sida, mise en danger de la vie d’autrui, collecte illicite de données à caractère personnel et harcèlement sexuel ! Telles sont les infractions visées contre 32 inculpés par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Louga, dans son communiqué en date du 30 octobre 2026.

Selon le chef du parquet, le juge d’instruction du 2e cabinet a rendu, le 15 octobre dernier, une ordonnance de renvoi des 32 inculpés devant le tribunal correctionnel. L’information judiciaire avait été ouverte le 23 avril 2026, à la suite d’un réquisitoire introductif du parquet.

Le 12 octobre dernier, le procureur de la République avait requis le renvoi de l’ensemble des inculpés devant le tribunal correctionnel pour les chefs d’accusation précités.

Selon des sources de Seneweb, il s’agit de l’affaire Ndiaga Seck et Cie. D’ailleurs, le dossier a été évoqué à l’audience du 28 octobre avant d’être renvoyé à une audience spéciale, programmée le 12 novembre 2026.