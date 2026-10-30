Législation anti-LGBT et JOJ 2026 : Le dilemme du Sénégal, pays hôte sous le regard du monde

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À moins de 24 heures des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, la tension est palpable entre la défense des droits humains et les positions des mouvements conservateurs.

Alors que le Sénégal s’apprête à entrer dans l’histoire en devenant le premier pays africain à accueillir un événement olympique, le durcissement du cadre législatif national suscite de vives inquiétudes quant au respect des principes fondamentaux de la Charte olympique.

Du côté des organisations de défense des droits humains, l’alerte est maximale face aux récentes évolutions législatives et sécuritaires. Dénonçant une escalade des arrestations et des restrictions, Larissa Kojoué a déclaré au nom de Human Rights Watch : « La répression actuelle menée par le gouvernement à l’encontre des personnes LGBT soulève de graves inquiétudes quant au respect par le Sénégal du droit international, de la Charte olympique et de ses propres lois ».

Selon l’ONG, cette politique crée un climat de peur et remet directement en cause les engagements pris par le pays hôte.

À l’opposé, les organisations religieuses et sociales sénégalaises entendent faire respecter la législation nationale face à d’éventuelles actions militantes durant la compétition.

Exprimant ses appréhensions sur l’attitude des militants durant l’événement, Mame Makhtar Gueye de l’ONG Jamra s’interroge publiquement : « Que fera l’État du Sénégal si les propagandistes de la cause LGBT débarquaient à ces JOJ 2026 avec toutes leurs panoplies de supports promotionnels » ?

En principe, toute personne se trouvant sur le territoire sénégalais (résidents comme visiteurs étrangers lors d’un événement sportif) reste soumise à la législation nationale en vigueur.

Cependant la Charte olympique du Comité International Olympique (CIO) exige de chaque pays hôte le respect de la Charte olympique, dont les principes fondamentaux proscrivent toute forme de discrimination (incluant l’orientation sexuelle).

Lors d’événements mondiaux précédents (comme la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar ou d’autres compétitions internationales), l’organisation conjointe entre instances internationales et gouvernements hôtes a souvent donné lieu à des négociations ou arbitrages spécifiques pour garantir le respect des lois du pays d’accueil et le maintien de l’ordre public local. Mais également le respect des engagements pris envers les instances sportives internationales concernant la sécurité, la non-discrimination des athlètes et spectateurs, et la liberté de la presse.

En tant que signataire du contrat d’hôte pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, le Comité d’Organisation (COJOJ) et l’État du Sénégal se sont formellement engagés auprès du CIO à respecter ces standards internationaux dans le cadre des événements et lieux olympique.

À ce jour, la posture exacte et la gestion opérationnelle du maintien de l’ordre durant les JOJ 2026 relèveront des protocoles établis conjointement par le Comité d’Organisation des JOJ de Dakar (COJOJ), les autorités sénégalaises et le CIO.

Ce face-à-face symbolise les défis d’arbitrage complexes qui attendent les autorités sénégalaises et le Comité International Olympique pour cet événement historique.