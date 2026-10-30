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Burkina Faso : 21 militaires condamnés ont été graciés par la junte
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Guinée : 39 militaires, dont deux forces spéciales, radiés pour désertion

30 octobre 2026 Actualité

L’armée guinéenne est frappée par une vague de radiations. Au total, 39 militaires ont été radiés des effectifs des forces de défense et de sécurité pour désertion. Parmi eux figurent deux éléments du Groupement des forces spéciales (GFS).

La décision, prise par le président de la République Mamadi Doumbouya et le ministre délégué à la Défense, Ibrahima Kalil Condé, a été rendue publique ce jeudi 29 octobre 2026 par la télévision nationale.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur l’identité des militaires concernés ni sur les circonstances exactes de leur désertion.

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