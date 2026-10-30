JOJ DAKAR-2026 : Le CIAAS appelle à la mobilisation, mais alerte sur l’accès des agents du service public à leurs bureaux

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À l’aube de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026, prévue ce samedi 31 octobre, le Collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise (CIAAS) a tenu à saluer cet événement historique. Première édition de la compétition internationale à se tenir sur le sol africain, ce rendez-vous majeur constitue, pour le Sénégal, une vitrine exceptionnelle.

Dans cette dynamique, le CIAAS lance un appel vibrant à l’ensemble des citoyennes et citoyens afin d’assurer une mobilisation populaire sans faille pour garantir le succès organisationnel et le rayonnement international du pays.

Néanmoins, le soutien du collectif s’accompagne d’une vive inquiétude quant à l’impact des mesures de sécurité et de transport prévues pendant les festivités. Le CIAAS tire la sonnette d’alarme face aux contraintes de circulation déjà annoncées, soulignant que la restriction des déplacements risque de perturber l’accès des fonctionnaires à leurs postes.

Les perturbations s’annoncent particulièrement sensibles au niveau des sphères ministérielles de Diamniadio tout comme dans les départements administratifs basés en centre-ville, menaçant à terme la régularité et la continuité du service public.

Face à ces risques de paralysie fonctionnelle, le coordonnateur du CIAAS, Omar Dramé, s’adresse solennellement au Premier ministre pour solliciter un plan d’anticipation rigoureux. Pour prévenir les blocages, le collectif met sur la table plusieurs propositions concrètes.

Il suggère la délivrance urgente d’accréditations spéciales destinées au personnel administratif, la reconnaissance officielle de la carte professionnelle comme document de passage prioritaire vers les zones d’activité, ainsi que le déploiement temporaire du télétravail pour les postes dont la nature le permet.

Pour les représentants du CIAAS, une planification pragmatique de ces flux permettra de concilier la tenue festive et sécurisée de cette grande messe du sport mondial avec les exigences fondamentales de l’Administration publique sénégalaise.