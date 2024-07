Activité de « SET SETAL » et de Reboisement à Cambérène: Le Maire de la Commune reçoit la visite surprise du ministre du travail

Partager Facebook

L’activité Setal Suñu Reew initiée par le président de la République, s’est vue être perpétuée par le premier magistrat de la commune de Cambérène Doune Pathé Mbengue. En tenue et pelle à la main, il a eu la visite surprise du ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions en compagnie du Préfet du département de Dakar et du Sous-préfet de l’arrondissement des Parcelles assainies. Cumulé avec une activité de reboisement tout au long de l’avenue, le Setal Suñu Reew est devenu le gage de la propreté.

Ce week-end a coïncidé avec la tenue de la deuxième journée nationale de l’organisation du Setal Suñu Reew (grand nettoyage) et dans la commune de Cambérène, cela a été concrétisé en acte par l’autorité municipale. En ligne de mire devant une équipe composée des agents de la SONAGED, des jeunes et femmes engagés pour la propreté, entre autres, Doune Pathé Mbengue a joint la parole à l’acte. « J’organise une activité de Set Setal et de reboisement ce samedi 6 avril 2024, c’est un acte très symbolique pour nous autres maires, premier magistrat des collectivités territoriales, de répondre à l’appel du président de la république, Bassirou Diomaye Faye. C’est un appel qui a retenti à Cambérène et c’est un instrument qui a été pris pour donner du contenu à l’environnement et le cadre de vie au niveau de Cambérène », dit-il d’emblée en gesticulant ses mains gantées.

Convaincu que la réussite qui est recherchée à travers cet appel, cette vision, c’est que chaque sénégalais et chaque sénégalaise puisse en faire sa propre affaire, le maire Mbengue informe que les équipes de la commune, les services de l’Etat sont déployé(e)s au niveau de la commune pour traduire en acte concret cette journée du 6 juillet. Ainsi, l’arrivée du ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, monsieur Yankhoba Diémé en compagnie du Préfet du département de Dakar et du Sous-préfet de l’arrondissement des Parcelles assainies vers 11 heures, renforcera davantage les équipes qui s’affairaient déjà autour du désensablement, du reboisement et au grand ménage. Après les salutations d’usage, le maire déclare : « C’est un plaisir de recevoir le ministre du travail qui nous a trouvé sur le terrain, c’est une agréable surprise. (…) J’espère que ce sera le cas partout dans le Sénégal parce qu’en réalité le président l’a fait, le geste symbolique qui consiste à tenir le balai, à tenir les brouettes et je pense que ça doit être un geste pour tout sénégalais et pour toute sénégalaise. Je pense que c’est comme ça qu’on va véritablement réussir le pari d’un environnement sain et d’un cadre de vie amélioré ».

De son côté, en tant que ministre de la République, Yankhoba Diémé n’a fait que s’en féliciter de l’engagement dont a fait montre l’autorité municipale. « Il a rendu la rue propre avec toute la jeunesse et les populations, mais il a fait mieux, aujourd’hui il a planté tout le long de l’avenue de très beaux arbres et qui nous inspire l’espoir quant à la propreté. Donc il fait pour le ministère de l’environnement sur ce coup. Mais ce n’est pas tout, qui ne se rappelle pas ici sur cette avenue les fameuses remorques qui se garaient du rond-point Case-bi jusque presqu’à Cambérène avec une situation d’insalubrité notoire et également d’insécurité. Donc il a agi et pour le ministère du transport et pour le ministère de l’intérieur.

Et ce n’est pas tout, il a associé toutes les couches de la population dont la jeunesse et c’est sûr qu’il y’a des élèves, donc c’est l’éducation qui impacte, parce que la propreté longue durée c’est cela à quoi le président de la République nous appelle » a témoigné le ministre à l’endroit du maire de Cambérène. Par ailleurs, il faut noter que le mot d’ordre de cette opération consiste à ce que ça ne soit pas une opération coup de poing, qu’il soit une opération qui s’inscrit dans la continuité, une opération qui s’inscrit en nous-même et que ça devienne un réflexe.

Mamadou Sow